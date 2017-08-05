Певица Адель провела день с пострадавшими при пожаре в Лондоне

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Певица Адель провела день с пострадавшими при пожаре в Лондоне

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Певица Адель. Фото: © Twitter/Adele

На встрече девушка сделала несколько фотографий с детьми и их родителями, чем порадовала присутствующих.

Британская певица Адель устроила встречу с детьми, пострадавшими при пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне, пишет Daily Mail.

По информации издания, музыкант стала одной из первых знаменитостей, кто прибыл на место происшествия 14 июня в первые сутки после возгорания. А больше чем через месяц девушка собрала детей, спасшихся при пожаре, и сходила с ними в кино. Компания посмотрела мультфильм "Гадкий я" и сфотографировалась с его героями — миньонами.

Напомним, одной из возможных причин пожара в 24-этажном доме Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон стала неисправность одного из холодильников, находившихся в здании. В результате происшествия погибло по меньшей мере 80 человек. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

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