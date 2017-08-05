Генпрокурор Венесуэлы заявила о незаконности решения о её отставке

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Генпрокурор Венесуэлы заявила о незаконности решения о её отставке

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Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас. Фото: © Twitter/Luisa Ortega Díaz

Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что принятое Верховным судом и Конституционной ассамблеей решение о её отставке незаконно, а потому она отказывается принимать его. Об этом говорится в заявлении Диас, опубликованном на странице прокуратуры в "Твиттере".

— Верховный суд и нелегитимная президентская КА, не принимая во внимание конституцию и законы, решили сместить меня с должности, чтобы я не могла продолжать защищать права народа. Я говорила ранее и подтверждаю это снова: я не признаю решения этой группы и не принимаю их, потому что они находятся вне рамок конституции и закона, — говорится в заявлении.

По решению Конституционной ассамблеи новым генеральным прокурором стал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

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