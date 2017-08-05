Семь человек погибли при падении автобуса в овраг в Сальвадоре

Из-за ошибки водителя до места назначения автобус не доехал буквально несколько десятков метров.

Семь человек погибли и 15 пострадали при падении автобуса с обрыва возле сальвадорского города Олокуилта.

FGR actualiza: Lugar del accidente Km 27 autopista, en quebrada El Guayate, final Bo. El Calvario, Olocuilta. Suben a siete los fallecidos pic.twitter.com/8INkt45iWB — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 5 августа 2017 г.

Сообщается, что до места назначения автобус с людьми, направлявшимися в праздничные выходные на побережье, не доехал буквально несколько десятков метров. За мгновение до того, как транспортное средство рухнуло в овраг, из него успел выпрыгнуть водитель, но тем не менее мужчина получил серьёзные травмы.

По словам спасателей, число жертв катастрофы ещё может возрасти — многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.