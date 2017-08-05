Семь человек погибли при падении автобуса в овраг в Сальвадоре

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Семь человек погибли при падении автобуса в овраг в Сальвадоре

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Из-за ошибки водителя до места назначения автобус не доехал буквально несколько десятков метров.

Семь человек погибли и 15 пострадали при падении автобуса с обрыва возле сальвадорского города Олокуилта.

Сообщается, что до места назначения автобус с людьми, направлявшимися в праздничные выходные на побережье, не доехал буквально несколько десятков метров. За мгновение до того, как транспортное средство рухнуло в овраг, из него успел выпрыгнуть водитель, но тем не менее мужчина получил серьёзные травмы.

По словам спасателей, число жертв катастрофы ещё может возрасти — многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

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