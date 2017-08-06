Китай призвал США прекратить развёртывание систем ПРО THAAD в Южной Корее

По мнению постпреда КНР при ООН, Пхеньян вслед за Вашингтоном должен перестать дестабилизировать ситуацию в регионе.

Развёртывание американских систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на Корейском полуострове не решает проблемы в регионе, заявил постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи.

— Развёртывание THAAD не приведёт к решению северокорейской проблемы и не остановит ракетные и ядерные испытания КНДР, — сказал дипломат.

Ранее Совет Безопасности ООН окончательно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. Документ, среди прочего, предусматривает запрет на поставки из Северной Кореи железа, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР. Полное соблюдение данных ограничений, по подсчётам американской стороны, позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна на $1 млрд. Сейчас они составляют около $3 млрд.

По словам Лю Цзеи, одобрение резолюции доказывает "единство позиций стран по вопросу достижения мира на Корейском полуострове". Китай также настаивает на строгом выполнении новых ограничительных мер против КНДР.