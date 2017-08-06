Немка спутала найденный на пляже кусок белого фосфора с янтарём и сожгла куртку

Проходившие мимо полицейские вовремя заметили языки пламени и предупредили женщину, благодаря чему та не пострадала.

41-летняя жительница Германии едва не сгорела заживо, спутав найденный на берегу реки Эльбы кусок белого фосфора с янтарём — когда фосфор высох, то, вступив в реакцию с воздухом, вспыхнул и сжёг куртку, в кармане которой лежал.

Как сообщает телеканал Би-би-си, немку спасли случайно оказавшиеся поблизости полицейские. Они заметили языки пламени и вовремя предупредили женщину, так что та даже не получила никаких ожогов.

По словам блюстителей порядка, подобные инциденты периодически случаются: белый фосфор здесь остался со времён Второй мировой войны, когда авиация союзников по антигитлеровской коалиции забрасывала немецкие города зажигательными бомбами. Куски фосфора туристы нередко путают с янтарём, который собирают на память о поездке.

Во избежание несчастных случаев полицейские советуют складывать найденные куски камня в банки. Дело в том, что потушить водой вспыхнувший белый фосфор невозможно, а горит он при температуре 1300 градусов Цельсия, причиняя ужасные ожоги.