Великобритания готова выплатить €40 млрд за выход из Евросоюза

Ранее королевство заявляло, что погасит любые долги, не указывая при этом точную сумму.

Великобритания готова заплатить 36 млрд фунтов стерлингов (почти €40 млрд), чтобы урегулировать вопрос по выходу из Евросоюза. Об этом газета Telegraph пишет со ссылкой на источники в правительстве.

По словам местных чиновников, предложение по выплате денег является единственным способом выхода из тупика переговорного процесса. Однако сумма будет передана только в том случае, если Евросоюз согласится обсудить "финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".

Отметим, что официально счёт за Брексит Великобритании страны Евросоюза пока не предъявляли. Однако, по информации СМИ, эта сумма может составить от 60 млрд до €100 млрд.