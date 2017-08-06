Семь человек пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси в Москве

Семь человек получили различные травмы в аварии, которая произошла в ночь на 6 августа на пересечении улиц Авиамоторной и Пятой Кабельной на юго-востоке столицы.

По информации Лайфа, автомобиль скорой помощи столкнулся с такси и перевернулся. По словам врачей, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

— Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства и виновник происшествия устанавливаются, — прокомментировали Лайфу в Управлении ГИБДД Москвы.

По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки, допущенной водителем такси.