Семь человек пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси в Москве

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Семь человек пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси в Москве

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Семь человек получили различные травмы в аварии, которая произошла в ночь на 6 августа на пересечении улиц Авиамоторной и Пятой Кабельной на юго-востоке столицы.

По информации Лайфа, автомобиль скорой помощи столкнулся с такси и перевернулся. По словам врачей, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

— Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства и виновник происшествия устанавливаются, — прокомментировали Лайфу в Управлении ГИБДД Москвы.

По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки, допущенной водителем такси.

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