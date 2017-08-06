Трамп пожаловался на отсутствие отдыха во время отпуска

Президент США Дональд Трамп, который находится в 17-дневном отпуске в своём гольф-клубе в штате Нью-Джерси, пожаловался в "Твиттере", что отдыхать у него не получается.

Working in Bedminster, N.J., as long planned construction is being done at the White House. This is not a vacation - meetings and calls! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2017 г.

— Работаю в Бедминстере, пока ведутся давно запланированные строительные работы в Белом доме. Это не отдых — встречи и звонки! — написал глава государства.

Отметим, что ранее Трамп критиковал саму идею отпусков и заявлял о том, что если человеку нужен отдых от работы, то он занимает не своё место.