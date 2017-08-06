Неловко получилось. Премьер Канады упал в воду при попытке сесть в байдарку

Мокрые штаны не испортили политику настроения — по заливу он плавал с широкой улыбкой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который проводит выходные в национальном парке "Галф Айлендс", попал в курьёзную ситуацию: при попытке сесть в байдарку политик упал в воду. Впрочем, это тот самый случай, когда политик намочил штаны, но не подмочил репутацию.

— Я доволен тем, что СМИ удалось запечатлеть этот момент, — отшутился Трюдо.

Позднее на своей странице в "Твиттере" Трюдо опубликовал фотографию, как он сидит в воде рядом с байдаркой.

— Плюхнулся этим утром, — со здоровой самоиронией прокомментировал снимок премьер.

Вторая попытка сесть в лодку оказалась более удачной. Конфуз, похоже, не испортил политику настроения — Трюдо с широкой улыбкой плавал по озеру, позировал журналистам и даже поздравил встретившихся ему на пути молодожёнов со свадьбой.