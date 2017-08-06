Постпред РФ при ООН: Россия и США вместе работают над важными для мира вопросами

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Постпред РФ при ООН: Россия и США вместе работают над важными для мира вопросами

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Постпред России при ООН Василий Небензя. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам дипломата, странам необходимы "политический и дипломатический диалог, стратегия по КНДР".

Россия и США вместе работают над важными для международного сообщества вопросами и не являются заложниками двусторонних отношений в Совете Безопасности ООН, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Мы не заложники наших отношений — мы должны работать вместе над вопросами, которые намного более важны, чем наши двусторонние отношения, — сказал Небензя журналистам.

Принятую ранее Совбезом ООН резолюцию против КНДР дипломат назвал "крепкой". По его словам, Россия не приемлет ни ядерную, ни ракетную программу Пхеньяна, а также военное решение северокорейской проблемы.

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