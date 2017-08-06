Госдеп США приветствовал решение стран Меркосур приостановить членство Венесуэлы

Одновременно с этим Вашингтон осудил незаконное отстранение генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила о том, что американское внешнеполитическое ведомство приветствует решение стран Южноамериканского общего рынка (Меркосур) о временной приостановке членства Венесуэлы в организации.

The United States condemns illegal removal of #Venezuela fiscal @LOrtegaDiaz to tighten authoritarian dictatorship of #Maduro regime. 1/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 августа 2017 г.

We applaud Mercosur Foreign Ministers for suspending #Venezuela from the trade bloc for rupture of the democratic order. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 августа 2017 г.

— Соединённые Штаты осуждают незаконное отстранение генерального прокурора Луисы Ортеги Диас и ужесточение режима диктатуры Мадуро. Мы приветствуем решение министров иностранных дел Меркосур временно отстранить Венесуэлу от участия в блоке за нарушение демократического строя, — написала Науэрт на своей странице в "Твиттере".

Поводом для приостановки членства Венесуэлы в Меркосур стали действия президента страны Николаса Мадуро, направленные на нарушение демократических процедур. Сам политик, впрочем, заявил гражданам своей страны, что Венесуэла останется в блоке и "никакие заговорщицкие олигархии, как в Бразилии, или жалкие правительства, как в Аргентине" не смогут этому помешать.