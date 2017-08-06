Добро пожаловать, Неймар! Эйфелеву башню подсветили в цвета ПСЖ

Читайте также

Добро пожаловать, Неймар! Эйфелеву башню подсветили в цвета ПСЖ

5

Эйфелева башня. Фото: © Instagram/histoire_du_psg

О переходе бразильца из "Барселоны" в французский клуб стало известно 3 августа.

Нападающего сборной Бразилии и с недавних пор — французского "Пари Сен-Жермен" Неймара встретили в Париже. В честь приезда знаменитого бразильца фанаты спели песни, а Эйфелева башня раскрасилась цветами ПСЖ.

"Добро пожаловать, Неймар", — гласила надпись на башне.

Напомним, 3 августа появилась официальная информация о переходе бразильского нападающего из "Барселоны" в ПСЖ. Сумма трансфера составила 222 млн евро, что стало новым рекордом за всю историю футбола.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!