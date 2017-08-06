Добро пожаловать, Неймар! Эйфелеву башню подсветили в цвета ПСЖ

Нападающего сборной Бразилии и с недавних пор — французского "Пари Сен-Жермен" Неймара встретили в Париже. В честь приезда знаменитого бразильца фанаты спели песни, а Эйфелева башня раскрасилась цветами ПСЖ.
The Eiffel Tower has been lit up to welcome Neymar pic.twitter.com/31vAvzjtbZ— Neymar Stuff (@NeymarStuff) 5 августа 2017 г.
"Добро пожаловать, Неймар", — гласила надпись на башне.
Напомним, 3 августа появилась официальная информация о переходе бразильского нападающего из "Барселоны" в ПСЖ. Сумма трансфера составила 222 млн евро, что стало новым рекордом за всю историю футбола.
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