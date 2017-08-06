Советник Трампа по нацбезопасности: У США есть план на случай войны с КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о том, что Соединённые Штаты имеют различные варианты развития ситуации с Северной Кореей, в том числе — план превентивного удара в случае реальной ядерной угрозы. Об этом он рассказал в эфире телеканала MSNBC.

— Невозможно преувеличивать опасность, связанную с жестоким диктаторским режимом. Готовим ли мы план превентивной войны? Президент очень чётко заявил, что не собирается терпеть того, что Северная Корея может угрожать США. Поэтому, конечно, мы должны предусмотреть все варианты для этого, и это включает в себя военный вариант, — заявил Макмастер.

При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты предпочли бы разрешить ситуацию любым мирным способом.