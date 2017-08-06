Постпред РФ при ООН: Россия призывает КНДР свернуть ядерную программу

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Россия призывает КНДР свернуть ракетную и ядерную программы, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василия Небензя.

По его словам, стартующие без предупреждения с территории Северной Кореи баллистические ракеты "подвергают серьёзным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни рядовых граждан".

— Призываем северокорейские власти свернуть запрещённые программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — Прим. Лайфа) и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия, — сказал дипломат.