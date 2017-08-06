Около 260 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

По меньшей мере 260 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Нору", сообщает телеканал NHK.
По данным метеорологов, в настоящий момент "Нору" находится к югу от острова Кюсю, из-за чего все рейсы, вылетающие с этого острова в префектуры Кагосима и Миядзаки и обратно, были отменены.
В районе, где в настоящий момент находится тайфун, зарегистрировано обильное выпадение осадков — около 100 мм в час. Скорость ветра здесь достигает 35 метров в секунду, а кратковременных порывов — 50 метров в секунду. Сообщается уже о двух погибших и девяти раненых.
Strong wind blowing through Shibushi in SW #Japan #typhoon #Noru #台風第5号 #志布志 pic.twitter.com/jEL2YERiEp— James Reynolds (@EarthUncutTV) 5 августа 2017 г.
Winds picking up south of Shibushi #typhoon #Noru #Japan #台風第5号 #九州 pic.twitter.com/5E0UOTJrUL— James Reynolds (@EarthUncutTV) 6 августа 2017 г.
В ближайшие дни синоптики ожидают продвижения "Нору" на северо-восток. На следующей неделе он может затронуть большую часть острова Хонсю, в том числе столицу Японии — Токио.
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