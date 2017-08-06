Банк "Открытие" сообщил о восстановлении работы своей банкоматной сети

Сейчас руководство банка "Открытие" рассматривает варианты компенсации за доставленные клиентам неудобства.

Банк "Открытие" устранил последствия технического сбоя и полностью восстановил работу своей банкоматной сети. Соответствующее заявление появилось на сайте финансового учреждения.

— В настоящее время полностью восстановлена работа банкоматной сети, также возобновлено проведение операций с банковскими картами. В полном объеме работают "Рокетбанк" и "Точка", входящие в состав группы "Открытие", — отмечается в сообщении.

Сбой в сети банкоматов произошёл из-за того, что рабочие, ведущие ремонт на Смоленской площади, повредили сразу два кабеля, которые вели в Центр обработки данных банка. Из-за этого часть банкоматов не работала, а операции по платёжным картам были приостановлены. Сейчас руководство банка "Открытие" рассматривает варианты, как компенсировать своим клиентам причинённые неудобства.