Советник Трампа по нацбезопасности: США изучают разные варианты помощи Украине

Ранее стало известно, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения и добиваются одобрения Белого дома.

Американская администрация рассматривает разные варианты оказания помощи Украине для предотвращения "дальнейшего вторжения на её территорию". Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

— Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации, — сказал он, отметив, что Вашингтон уже оказывает Киеву поддержку.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон рекомендовал Белому дому поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin на сумму порядка $50 млн.