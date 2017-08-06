Трёхлетняя дочь Криса Брауна запустила собственную линию одежды

Дочь американского хип-хоп-исполнителя Криса Брауна и стилиста Ниа Гузман — трёхлетняя Роялти запустила собственную линию одежды для детей. Как сообщает портал TMZ, все вещи созданы в стиле унисекс.
Chris Brown Daughter Royalty Launches Kids Clothing Line - https://t.co/vLTw2TY4AG pic.twitter.com/dwQET0JWij— Music Junkie Tv (@musicjunkietv) 6 августа 2017 г.
Отмечается, в линейке представлены платья, брюки, футболки, обувь, головные уборы и многое другое. Все предметы рассчитаны на детей до пяти лет. В одежде преобладают изображения монстров, драконов и других вымышленных персонажей.
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