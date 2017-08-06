Лидер венесуэльской оппозиции вернулся под домашний арест

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Лидер венесуэльской оппозиции вернулся под домашний арест

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Венесуэльский оппозиционный лидер Леопольдо Лопес. Фото: © REUTERS/Andres Martinez Casares

Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес вернулся под домашний арест. Об этом, как сообщает агентство France-Presse, рассказала супруга политика Лилиан Тинтори.

С 2014 года Леопольдо Лопес находился в тюрьме по обвинению в подстрекательстве к насилию во время антиправительственных протестов 2014 года. В начале июля этого года власти Венесуэлы заменили это наказание домашним арестом.

После прошедших 30 июля выборов в Конституционную ассамблею оппозиционер выступил с призывом бойкотировать результаты голосования, на что власти страны отреагировали незамедлительно — самого политика и его ближайшего сторонника, также находившегося под домашним арестом, увезли из дома и заключили в военную тюрьму. Теперь же, по словам супруги Леопольдо Лопеса, политика снова поместили под домашний арест.

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