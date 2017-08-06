Трамп поблагодарил Россию и Китай за сотрудничество по резолюции против КНДР

За принятие резолюции об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна Совбез ООН проголосовал единогласно.

Президент США Дональд Трамп благодарен России и Китаю за сотрудничество по резолюции Совета Безопасности ООН против КНДР. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

— Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая расширяет санкции против Северной Кореи в ответ на проведённые ею испытания баллистических ракет, — заявила Сандерс.

В пресс-релизе также отмечается, что Трамп продолжит работу со своими союзниками и партнёрами "по повышению дипломатического и экономического давления на КНДР" для того, чтобы "покончить с её угрожающим и дестабилизирующим поведением".