Пленный террорист рассказал, как ИГИЛ готовит боевиков для терактов в Европе

Курсы подготовки длятся семь месяцев, и за это время будущие террористы учатся собирать взрывные устройства.

Захваченный в плен курдскими войсками в Сирии боевик ИГИЛ* рассказал о том, как в лагерях террористической группировки ведётся подготовка к новым атакам в Европе.

Как сообщает газета The Times, среди тех, кто проходит обучение, немало европейцев. И хотя примкнуть к ИГИЛ предлагают буквально каждому приезжающему из Европы, завершить подготовительные курсы удаётся единицам.

— Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают, — утверждает взятый в плен игиловец.

Во время учебных курсов, длящихся семь месяцев, будущие террористы тренируются собирать бомбы и подвергаются идеологической обработке. По завершении обучения новообращённые боевики возвращаются в родные для себя страны.

Как утверждает пленный боевик ИГИЛ, за два года успешно закончить обучение удалось примерно полусотне выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.