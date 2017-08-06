Сослуживец Газманова передал артисту свою медаль "За оборону Луганска"

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Сослуживец Газманова передал артисту свою медаль "За оборону Луганска"

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Олег Газманов. Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Неожиданный подарок сделали певцу Олегу Газманову, выступившему с концертом в Луганске: один из ополченцев передал ему свою медаль, полученную за оборону города.

По словам бойца, жителя Феодосии Сергея Зайченко, с Газмановым он знаком ещё с молодости — вместе служили под Ригой.

— Я пришёл "сверчком" (солдат сверхсрочной), он был молодым офицером. Он уже тогда играл на гитаре и пел свои песни, а мы их потом перепевали и даже переделывали на свой лад, — рассказал Зайченко.

По мнению ополченца, и сейчас своим творчеством Газманов делает большой вклад в оборону Донбасса и Луганска.

— Поэтому я хочу в память о нашей молодости и в знак признания его вклада в освобождение Луганска передать на память свою медаль за оборону города, — пояснил Зайченко.

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