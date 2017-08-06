Власти Китая призвали КНДР соблюдать резолюции ООН

Главы МИД Китая и Северной Кореи в течение нескольких часов обсуждали введённые санкции против КНДР.

На полях форума АСЕАН в Маниле главы МИД Китая и Северной Кореи обсудили введённые Советом Безопасности ООН санкции в отношении КНДР. Как сообщает британский телеканал Sky News, в ходе переговоров китайский дипломат Ван И призвал северокорейского коллегу Ли Ён Хо соблюдать резолюции ООН и прекратить ракетные испытания.

Отмечается, что встреча прошла через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.

Напомним, 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых экономических санкций в отношении КНДР. Предложенный США документ поддержали также Китай и Россия. Причиной ограничительных мер стали испытания баллистических ракет Северной Кореи.