У Эйфелевой башни задержан вооружённый мужчина

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У Эйфелевой башни задержан вооружённый мужчина

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Эйфелева башня в Париже. Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Полиция задержала агрессивного мужчину во время его попытки прорваться на Эйфелеву башню.

Полиция Парижа сообщила о задержании у Эйфелевой башни вооружённого мужчины. Как пишет издание Le Parisien со ссылкой на правоохранителей, у мужчины был нож, но нанести кому-либо травмы от не успел из-за грамотных действий полиции.

— Человек, вооружённый ножом, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия Эйфелевой башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий неизвестны, — говорится в сообщении полиции.

Отметим, инцидент произошёл, когда у Эйфелевой башни проходили мероприятия, посвящённые переходу известного бразильского нападающего Неймара в футбольный клуб ПСЖ. В честь этого события Эйфелеву башню подсветили в цвета столичной команды, а также растянули баннер с приветствием футболиста.

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