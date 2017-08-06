У Эйфелевой башни задержан вооружённый мужчина

Полиция задержала агрессивного мужчину во время его попытки прорваться на Эйфелеву башню.

Полиция Парижа сообщила о задержании у Эйфелевой башни вооружённого мужчины. Как пишет издание Le Parisien со ссылкой на правоохранителей, у мужчины был нож, но нанести кому-либо травмы от не успел из-за грамотных действий полиции.

— Человек, вооружённый ножом, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия Эйфелевой башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий неизвестны, — говорится в сообщении полиции.

Отметим, инцидент произошёл, когда у Эйфелевой башни проходили мероприятия, посвящённые переходу известного бразильского нападающего Неймара в футбольный клуб ПСЖ. В честь этого события Эйфелеву башню подсветили в цвета столичной команды, а также растянули баннер с приветствием футболиста.