На должность защитника планеты в NASA претендует девятилетний мальчик

По словам Джека Дэвиса, одной из причин такого решения стало то, что сестра его называет инопланетянином.

Джек Дэвис из США в свои девять лет откликнулся на вакансию NASA. Управлению требовался специалист в области предупреждения биологического и органического заражения во время пилотируемых и беспилотных экспедиций по исследованию космического пространства. За такую работу планируется платить от $124,4 тыс. до $187 тыс. в год, сообщает Daily Mail.

— Меня зовут Джек Дэвис, и я хотел бы подать заявление на замещение должности защитника планеты. Мне только девять лет, однако я считаю себя годным для этой работы, — заявил мальчик.

По словам Джека, сестра называет его инопланетянином. Ещё одной причиной, которая его сподвигла на такое решение, стал просмотр шоу героев "Марвела". Школьник уверен, что всему быстро научится.

Директор департамента планетарных наук NASA Дэвид Грин ответил юному американцу. Он выразил надежду, что ребёнок будет хорошо учиться — и, может, тогда они встретятся уже в управлении.