К поискам пропавших шахтёров "Алросы" в Якутии приступили альпинисты

Их главной задачей является "простукивание" с целью обнаружения заблокированных в шахте рабочих.

МЧС России сообщило о том, что к поискам горняков в руднике "Мир" в Якутии приступили альпинисты. С помощью специальных сигналов они должны будут установить связь с заблокированными под землёй шахтёрами.

В связи с этим из посёлка Удачный прибыла группа из семи промышленных альпинистов, которая уже провела разведку места спуска по скважинам шахты и начала спуск.

— Основной задачей является так называемое простукивание с целью обнаружения заблокированных внутри шахты горнорабочих, — говорится в сообщении ведомства. — Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который они смогут точно обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков.

На месте происшествия работают психологи МЧС. Всего в спасательной операции задействовано 339 человек и 35 единиц техники. Также работает горячая линия.

Напомним, 4 августа в рудник "Мир" в Якутии прорвалась вода, в результате чего почти 150 человек было эвакуировано. Позже пропавшие на руднике "Мир" горняки вышли на связь со спасателями. Ранее Лайф сообщал о том, что спасённого шахтёра вынесли из затопленного рудника под аплодисменты.