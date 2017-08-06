В Македонии введён режим ЧС из-за пожаров

Пожары в стране не утихают уже почти две недели. Причина тому — установившаяся на Балканах сорокоградусная жара.

Власти Македонии ввели режим ЧС в двух муниципалитетах страны — в Броде и Чашке — в связи с неутихающими лесными пожарами. Об этом сообщил глава МВД страны Оливер Спасовски.

— В ближайшее время столкнёмся с высокими температурами, которые способствуют распространению огня, — цитирует Спасовски кабмин.

Сообщается, что режим ЧС будет действовать 30 дней. Решение принято для более эффективной борьбы с пожарами, которые не утихают в стране уже две недели из-за высоких температур (до 40 градусов).