В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Ровно 72 года назад над городом взорвалась бомба, которая унесла жизнь 140 тысяч человек.

Сегодня в парке Мира в Японии началась церемония поминовения жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В 08:15 (02:15 мск) ровно 72 года назад на высоте 600 метров над городом взорвалась атомная бомба. Эту минуту в парке Мира встретили минутой молчания.

На поминальную церемонию пришёл премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр города Хиросимы Кадзуми Мацуи, представители 80 иностранных государств, а также местные жители.

— Этот ад не ушёл в прошлое. Пока существует ядерное оружие, а политики угрожают его использовать, этот ужас может появиться вновь в любой момент, — подчеркнул мэр города Мацуи.

В августе 1945 года ВВС США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме взрыв унёс жизни 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысяч.