На Алтае четыре человека госпитализированы после возгорания на автозаправке

Инцидент произошёл при перекачке газа, после чего огонь охватил находившуюся рядом летнюю беседку.

Сегодня на автозаправке недалеко от города Новоалтайска произошло возгорание газовой смеси, в результате чего пострадало четыре человека. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл около семи часов утра по местному времени при перекачке газа, после чего пламя охватило находившуюся рядом летнюю беседку.

— Предварительно установлено, что утечка газа произошла при перекачке сжиженного газа в резервную подземную цистерну, — отметили в ведомстве. — Четыре человека доставлены в медицинское учреждение.

По данным регионального ГУ МЧС России, в 7:30 пожар площадью 190 квадратных метров был потушен. На месте происшествия работают бригады "Алтайкрайгазсервиса" и следователи. Решается вопрос о возбуждении дела.