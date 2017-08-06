Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России направил поздравительную телеграмму в адрес работников и ветеранов железнодорожного транспорта.

Президент России Владимир Путин поздравил всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днём железнодорожника. В поздравительной телеграмме от главы государства, размещённой на официальном сайте Кремля, говорится, что 2017 год является юбилейным для российского железнодорожного комплекса. Ведь 180 лет назад в России запустили первую в отечественной истории линию железных дорог. А благодаря развитию отрасли и напряжённому труду поколений был заложен мощный технический, технологический, кадровый потенциал, отметил Владимир Путин.

— Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников. Уделяете неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава, повышению уровня безопасности и надёжности перевозок. Внедряете современные управленческие, логистические схемы, новые сервисы и услуги, — говорится в телеграмме президента России.

Кроме того, Владимир Путин отметил вклад работников железных дорог в запуск Московского центрального кольца, их помощь в подготовке к Кубку конфедераций и чемпионата мира по футболу.