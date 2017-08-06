Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

Турецкая часть комиссии по перемирию в САР сообщила о шести нарушениях прекращения огня.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения боевых действий. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, факты стрельбы были трижды зафиксированы в Алеппо и Дамаске, а также один раз в Латакии.

— Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Хама — два, Дамаск — четыре, — отметили в ведомстве.

В опубликованном Минобороны документе также сообщается, что большее количество нарушений — в районах, подконтрольных ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусре"*. Также отмечается, что российские военные врачи оказали помощь 67 местным жителям.

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.