Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения боевых действий. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, факты стрельбы были трижды зафиксированы в Алеппо и Дамаске, а также один раз в Латакии.
— Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Хама — два, Дамаск — четыре, — отметили в ведомстве.
В опубликованном Минобороны документе также сообщается, что большее количество нарушений — в районах, подконтрольных ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусре"*. Также отмечается, что российские военные врачи оказали помощь 67 местным жителям.
* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.
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