"Только бы не повторилось". В соцсетях вспоминают жертв трагедии в Хиросиме

Never forget those tragic days— Marco Valle (@ObakaNerd) 6 августа 2017 г.
In memory of the victims of #Hiroshima and #Nagasaki nuclear bombings pic.twitter.com/aleDODMvmU
Today is #HiroshimaDay, 72nd anniversary of the nuclear attacks on Hiroshima, and Nagasaki three days later. 129,000+ killed. #NeverAgain pic.twitter.com/ztE7YlvwxK— Paul Kidd (@paulkidd) 5 августа 2017 г.
I'm moving to far west side of Japan now.— 竹ちゃん@染色家 城ドラ (@toshipunk1) 5 августа 2017 г.
We must remember what happened in Hiroshima and Nagasaki in 72 years ago.
Don't make it again. pic.twitter.com/Bcqf4KAjRS
İntikam için 200 Bin kişiyi Öldürdüler... II. Dünya Savaşı’nın sonunda #Japonya’nın teslim olacağına kesin gözüyle bakılırken A.B.D. #PearlHarbour’un intikamını almak için 200 binden fazla insanın ölümüne ve kuşaktan kuşağa geçecek hastalıklara sebep olan iki atom bombasını #Hiroşima ve #Nagazaki kentlerine üçer gün arayla attı. (6 ve 9 Ağustos 1945) Hiroşima’ya atılan bomba içinse bazı kaynakların çok çarpıcı bir iddiası vardır. Buna göre Amerikalılar Japonların en çok dışarıda olduğu günü ve saati hesaplayarak bombayı atmışlardı. Yani Pazartesi sabahı saat 08.15 ...
#Hiroshima and #Nagasaki. #NeverForget > https://t.co/yFtDquFRLI pic.twitter.com/qRBwmgkR8t— Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) 5 августа 2017 г.
Bugün 6 Ağustos, yani tarihin belki de en karanlık gününün yıl dönümü. #1945 yılında bugün yerel saat ile 02:45'te #Tinian adasından kalkan #Enola #Gay adlı özel yapım bir #B29 uçağı saat tam 08:16:02'de Little Boy isimli tarihin saldırı amaçlı kullanılan ilk atom bombasını #Hiroşima semalarında serbest düşüşe bıraktı. Hızla şehre doğru düşen Little Boy, bırakıldıktan 43 saniye sonra açığa çıkardığı güneş ışığından daha parlak bir ışıkla tüm şehri beyaz bir ışıkla aydınlattı, insanlık tarihini ise karanlığa gömdü. Patlama noktasındaki 2982 santigrat derecelik sıcaklık dalgası patlama noktasının 3,2 km yakınlarındaki herkesi ya öldürdü ya da yüksek derece termal yaralanmalara maruz bıraktı. Tabi ki bu sadece o anlık etkiydi. Radyasyonun da etkisi ile uzun vadede atom bombası nedeniyle şehrin 4'te 3'ü öldü.
#hirosima 06.08.1945... Tam 72 yıl önce ABD uçakları atom bombasını Japonya'nın bu kentine bıraktı. Japonya sıfırdan, çalışarak, tarihine ve İnsanlarına sahip çıkarak şimdi ki Büyük Japonya ya ulaştı. Büyük üstad Nazım'ın kaleminden bir şiiri sunuyorum sizlere; "Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem göze görünmez ölüler. Hiroşima’da öleli oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler." #nazımhikmetran
#NeverAgain #Hiroshima #Nagasaki #HiroshimaDay #PrayForTheWorld pic.twitter.com/tjnAsic8nH— Westerwald Hexe (@WWHex72) 6 августа 2017 г.
A reminder that World War II was a nuclear war.— Les Floyd (@Lesism) 6 августа 2017 г.
Let's not see one of those happen again.#Hiroshima #Peace pic.twitter.com/9Id92kMcQF
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