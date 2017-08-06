"Только бы не повторилось". В соцсетях вспоминают жертв трагедии в Хиросиме

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"Только бы не повторилось". В соцсетях вспоминают жертв трагедии в Хиросиме

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В японской Хиросиме стрелки часов замерли 6 августа 1945 года в 8:15. Тогда ВВС США сбросили на город атомную бомбу под названием "Малыш". Число жертв трагедии, по разным оценкам, от 140 до 200 тысяч человек. Жители разных стран не только выражают соболезнования, но и надеются, что подобное никогда не повторится.

Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar, 7 yaşında bir kızım büyümez ölü çocuklar... #6Ağustos1945 #Hiroşima

Публикация от Aytaç Atılgan (@aaytac1968)

#hiroşima #unutma

Публикация от Via Çiçek (@viacicek)

Bugün 6 Ağustos, yani tarihin belki de en karanlık gününün yıl dönümü. #1945 yılında bugün yerel saat ile 02:45'te #Tinian adasından kalkan #Enola #Gay adlı özel yapım bir #B29 uçağı saat tam 08:16:02'de Little Boy isimli tarihin saldırı amaçlı kullanılan ilk atom bombasını #Hiroşima semalarında serbest düşüşe bıraktı. Hızla şehre doğru düşen Little Boy, bırakıldıktan 43 saniye sonra açığa çıkardığı güneş ışığından daha parlak bir ışıkla tüm şehri beyaz bir ışıkla aydınlattı, insanlık tarihini ise karanlığa gömdü. Patlama noktasındaki 2982 santigrat derecelik sıcaklık dalgası patlama noktasının 3,2 km yakınlarındaki herkesi ya öldürdü ya da yüksek derece termal yaralanmalara maruz bıraktı. Tabi ki bu sadece o anlık etkiydi. Radyasyonun da etkisi ile uzun vadede atom bombası nedeniyle şehrin 4'te 3'ü öldü.

Публикация от Hava Kuvvetleri 2017 (@havakuvvetleri2017)

#hirosima 06.08.1945... Tam 72 yıl önce ABD uçakları atom bombasını Japonya'nın bu kentine bıraktı. Japonya sıfırdan, çalışarak, tarihine ve İnsanlarına sahip çıkarak şimdi ki Büyük Japonya ya ulaştı. Büyük üstad Nazım'ın kaleminden bir şiiri sunuyorum sizlere; "Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem göze görünmez ölüler. Hiroşima’da öleli oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler." #nazımhikmetran

Публикация от Ali TOPOĞLU (@atopoglu)

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