Журналистов из России в джинсах не пустили на мероприятия АСЕАН в Маниле

Организаторы форума не пропустили на мероприятия нескольких российских журналистов из-за нарушения дресс-кода.

Часть журналистов из России не смогли попасть на мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), несмотря на наличие у них аккредитации. Как выяснилось позже, организаторам не понравился внешний вид россиян, которые прилетели в Манилу в джинсах. По мнению филиппинской стороны, джинсы не соответствует дресс-коду мероприятия, однако заранее об этом ничего не говорилось.

— Напоминаем представителям СМИ о необходимости надевать соответствующую случаю одежду. Нарядно-повседневный стиль (smart casual), нельзя надевать резиновую обувь, — рекомендовали организаторы форума.

По представлению жителей Филиппин, джинсы не попадают под стиль smart casual. В итоге части журналистам пришлось вернуться в гостиницу, другим — отправится в ближайший магазин за брюками.

Отметим, саммит АСЕАН проходит в столице Филиппин в течение нескольких дней. В этом году от России приехала делегация во главе с Сергеем Лавровым.