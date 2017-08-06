В США конгрессвумен по ошибке пообещала добиваться импичмента Путина

Максин Уотерс, ранее попавшаяся на розыгрыш пранкеров Лексуса и Вована, на этот раз перепутала Путина и вице-президента США Майка Пенса.

Член конгресса Максин Уотерс пообещала добиваться импичмента президента России Владимира Путина, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом. Курьёзный случай произошёл в эфире телеканала ABC News.

Ведущая программы обратилась к Уотерс с вопросом, смог бы Пенс стать президентом лучше, чем действующий лидер страны Дональд Трамп, в случае его импичмента. Уотерс ответила отрицательно.

— Нет. Когда разберёмся с Трампом, нам нужно будет взяться за Путина. Он следующий, — последовал неожиданный ответ.

— Путин или Пенс? — переспросила ведущая.

— А, Пенс, — поправилась конгрессвумен.

Уотерс известна своими неоднозначными высказываниями о России. Политик неоднократно заявляла о российской агрессии на Украине и даже обвиняла Москву в атаке на Корею, возможно, перепутав название страны с Крымом.

В России Уотерс прославилась после её розыгрыша пранкерами Вованом и Лексусом, которые убедили политика в нападении России на Лимпопо.