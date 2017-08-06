Италия оценила ущерб от ответных действий России на санкции Евросоюза

Убытки от российского продовольственного эмбарго могут нанести значительный ущерб малому и среднему бизнесу Италии.

Потери в 12 миллиардов евро экспорта и 200 тысяч рабочих мест — это лишь примерная оценка ущерба, нанесённого Италии за время действия ответных российских санкций в отношении Запада. Такую оценку в интервью РИА "Новости" привёл президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло. Притом, по словам эксперта, основной удар пришёлся по малому и среднему итальянскому бизнесу.

— Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего, оно наносит ущерб Италии. Например, больше всего пострадал агропродовольственный сектор, Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11–12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев, — заявил глава торговой палаты.

Также эксперт отмечает, что обострение конфронтации между Западом и Россией ставит под угрозу реализацию проекта "Северный поток — 2" и сближает Москву с Пекином. Впрочем, по словам Алессандрелло, на строительство газотранспортной инфраструктуры на Востоке может уйти до 10 лет. А следовательно Китай в ближайшем будущем не сможет заменить такого потребителя российского газа как Евросоюз. Потому и Европа, и Россия заинтересованны в нормализации отношений. Но начать диалог должна Москва, считает эксперт.

— И начать его следовало бы Москве. Хотя бы потому, что специфические итальянские агропродовольственные товары Россия заменить не может, так как они связаны с их географическим происхождением и не могут быть произведены за пределами Италии, — заключил собеседник агентства.

Напомним, в начале августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. В настоящий момент ограничительные меры действуют до конца 2018 года.