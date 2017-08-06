Солист украинской группы Ivan Blues & Friends умер во время концерта в Эстонии

На фестивале "Августовский блюз", проходящем в эстонском городе Хаапсалу, прямо во время выступления скончался известный украинский музыкант Иван Денисенко. Как сообщают местные СМИ, солист группы Ivan Blues & Friends успел доиграть сет, потом у него ухудшилось самочувствие, и Иван упал прямо на сцене.

На место прибыли медики, провели массаж сердца, а после отвезли Денисенко в Таллин. Через некоторое время стало известно, что спасти артиста не удалось.

Иван Денисенко — украинский художник и музыкант. Его музыкальный путь начался параллельно с изучением искусства в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Первый концерт группы Ivan Blues & Friends состоялся 31 декабря 2007 года. После этого группа регулярно выступала в клубах и концертных залах по всей стране.