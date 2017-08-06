Американский журналист был ранен в результате разбойного нападения в Подмосковье

Злоумышленник ранил Райли Уаггамана ножом в живот, после чего забрал три телефона, 1200 рублей и паспорт хозяйки дома.

В Щёлковском районе Подмосковья неизвестный совершил разбойное нападение на семью журналиста из США Райли Уаггамана. Как сообщает ТАСС, инцидент, в результате которого репортёр получил ножевое ранение в живот, произошёл ночью 4 августа.

Злоумышленник проник в дом Уаггамана и, угрожая ножом, потребовал деньги. Украв три мобильных телефона, 1200 рублей и паспорт хозяйки, он скрылся с места преступления. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Райли Уаггаман является заместителем редактора англоязычного интернет-портала Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV.