В СК назвали дело об убийстве директора московского "Океанариума" особо важным

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В СК назвали дело об убийстве директора московского "Океанариума" особо важным

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Дело передали в управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата ГСУ СКР по Москве.

В главном следственном управлении СКР по Москве сообщили о том, что уголовное дело об убийстве директора московского "Океанариума" передано в управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата ГСУ СКР по Москве. По словам старшего помощника руководителя ведомства Юлии Ивановой, следствие рассматривает различные версии относительно мотивов преступления, в том числе связанные с бизнесом жертвы.

В ведомстве отметили, что дело об убийстве Андрея Чернова возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Напомним, тело бизнесмена было обнаружено 4 августа с шестью огнестрельными ранениями в Суворовском парке. Киллер не оставил улик и выбрал идеальное место для преступления, несколько дней ведя слежку за Черновым.

Ранее Лайф сообщал о том, что директора московского "Океанариума" могли убить из пистолета ТТ.

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