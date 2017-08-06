Около 270 террористов вернулись из Сирии и Ирака во Францию

Глава французской полиции озвучил данные о вернувшихся в страну боевиках и уровне террористической угрозы.

Свыше 270 граждан Франции, принимавших участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне террористов ИГИЛ* или Аль-Каиды*, вернулись на родину. Такие данные в интервью еженедельному изданию Journal du Dimanche привёл глава МВД страны Жерар Коллон. Как добавил министр, полиция прилагает все силы, чтобы снизить террористическую опасность и задержать всех вернувшихся боевиков.

— Информацию об убитых французах очень сложно подтверждать. Что касается возвратившихся, мы находимся на отметке в 217 совершеннолетних и 54 несовершеннолетних. Террористическая угроза по-прежнему остаётся очень высокой. Дважды удар был направлен на Елисейские Поля, и наши службы предотвратили семь попыток совершить теракт с начала года, — рассказал Коллон.

В прогнозах на будущее министр МВД оказался пессимистичен. Жерар Коллон рассказал, что на территории самой Франции оставалось и до сих пор находится немало лиц, что сотрудничают с террористами. В частности, с Аль-Каидой. Или лиц, которые под воздействием пропаганды террористов могут быстро сами стать боевиками.

По данным министра, в общей сложности на 2016 год почти две тысячи французов в разной степени сотрудничали с боевиками. Около 600–700 граждан Франции выехали на территории Сирии или Ирака. Однако большая часть из них была ликвидирована.

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.