Две трети россиян пожаловались на экономический кризис в стране

В 2017 году доля поддержавших это мнение респондентов сократилась на 10% - до 65 %.

Две трети россиян — 65% — пожаловались на то, что страна продолжает жить в условиях экономического кризиса. Однако по сравнению с прошлым годом количество людей, поддерживающих это мнение, сократилось на 10% (в августе 2016 доля составила 75% опрошенных). Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение".

По словам респондентов кризис прежде всего проявляется в инфляции, росте цен и тарифов (29%), а также снижении уровня жизни людей, их доходов, задержки и уменьшение выплат (26%). Кроме того среди заметных проявлений называлась безработица и сокращения на работе (12%), а также спад экономики в целом (5%).

Между тем не видит кризиса в экономике каждый четвертый (24% против 14% год назад) участник опроса.