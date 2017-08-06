В Италии из-за оползня поезд сошёл с рельсов

Несмотря на то что помощь понадобилась примерно 80 пассажирам, никто из них не пострадал.

На северо-востоке Италии из-за оползня сошёл с рельсов поезд. Ранее, 5 августа, на Валь Пустерию (область Трентино — Альто-Адидже) обрушился ураган с сильным дождём и градом, в результате чего выпало более 100 миллиметров осадков.

Как сообщает АНСА, в результате инцидента помощь понадобилась восьмидесяти пассажирам, никто из них не пострадал. В операции по спасению было задействовано 200 сотрудников экстренных служб.

Ранее синоптики отмечали, что грозы на севере Апеннин должны сменить рекордно знойную погоду, вызванную африканским антициклоном. В ближайшие дня похолодание ожидается в северной и центральной частях Италии.