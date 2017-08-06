В Донбассе прошёл митинг памяти Андрея Стенина

33-летний фотокорреспондент погиб три года назад, попав под обстрел украинских силовиков.

Сегодня в городе Снежное Донецкой области прошёл митинг в память о погибшем в Донбассе фотографе МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине.

Сообщается, что в митинге приняли участие 150 человек. Среди пришедших почтить память журналиста — ополченцы, городские власти и местные жители.

Напомним, 33-летний Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года, попав под обстрел украинских силовиков неподалёку от города Снежное в Донбассе. На Украине репортёр выполнял редакционные задания — в Киеве, Луганске, Донецке, Мариуполе, Шахтёрске, Славянске и других городах. С 5 августа Стенин прислал в редакцию последние снимки из Снежного и перестал выходить на связь. Спустя месяц была обнаружена сгоревшая машина с телом репортёра.