Гитарист Rolling Stones рассказал о борьбе с раком лёгких

Когда Ронни Вуд отправился на плановое обследование три месяца назад, и его доктор поставил ему страшный диагноз.

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о том, что он болен раком лёгких, в беседе с британским таблоидом Daily Mail.

Гитарист культовой группы отправился на плановый осмотр ко врачу, когда тот поставил ему страшный диагноз — рак легких. Известие не слишком удивило Вуда — по его словам, он не делал рентген с 2002 года, а его образ жизни все это время был сильно далек от "здорового". Известно, что музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

От химиотерапии Ронни Вуд наотрез отказался, объяснив это тем, что не хочет остаться без своей пышной шевелюры ("Эти волосы никуда не денутся" — заявил он врачу). Вместо это 70-летний рокер согласился на операцию, которая, к счастью, прошла успешно.

— Я боролся с раком лёгких, около недели всё висело на волоске, могло случиться так, что для меня бы всё закончилось, — вспоминает музыкант о самых тяжелых временах лечения.

По словам Вуда, его "молодая" семья — 39-летняя жена Салли и годовалые дочки близнецы Грэйси Джейн и Элис Роуз — стали для него настоящей опорой и поддержкой в этот нелегкий период.

Ronnie Wood, 70, was ready to ‘say goodbye’ as he reveals secret battle with lung cancer https://t.co/Qi9IbBsBYK pic.twitter.com/FPK3IrEyZq — Daily Express (@Daily_Express) 6 августа 2017 г.

— Теперь я в порядке. Но теперь я делаю проверку каждые три месяца, — рассказал рокер в интервью.