В Москве досрочно завершились работы по замене асфальта на Тверской улице

Участки дороги, на которых проводились работы, открыты для автомобилистов с 12:00 мск.

В столичной мэрии сообщили о том, что на участках Тверской улицы от Пушкинской до Триумфальной площади, 1-й Тверской-Ямской улицы и площади Тверская Застава досрочно завершены работы по замене асфальта. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в них было задействовано порядка двух тысяч работников и около 600 единиц техники.

Работы предполагалось завершить к утру 7 августа, однако они были выполнены к 05:00 мск 6 августа. В связи с этим участки дороги открыты для движения уже с 12:00 мск.