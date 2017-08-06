В Маниле проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона

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В Маниле проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Одной из главных тем переговоров станут вопросы двусторонних отношений России и США.

В рамках международного форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Прежде всего после приветственного рукопожатия, стороны обсудили график работы в ближайшие дни.

Отметим, перед тем как началась закрытая для прессы часть переговоров, одна из американских журналисток задала вопрос обеим сторонам об их мнении относительно новых санкций США против России. Лавров и Тиллерсон не стали комментировать.

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