Боевики ИГИЛ и "Талибана" казнили около 40 пленных в Афганистане

По информации представителя губернатора провинции Сари-Пуль, среди убитых были женщины, дети и старики.

Боевики ИГИЛ* и "Талибана"* расстреляли в Афганистане около 40 пленных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя губернатора провинции Сари-Пуль Забихуллу Амани.

— Боевики группировок "Талибан" и ИГИЛ устроили жуткую бойню после захвата района Мирза Оланг, и, по первым сведениям, от 30 до 40 человек были расстреляны, — заявил он.

По информации властей, людей расстреляли недалеко от района Мирза Оланг, где в последние дни велись бои с боевиками. Сообщается, что среди погибших есть женщины, дети и старики.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.