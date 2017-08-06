ДНР: Украинские военные обстреляли из "градов" позиции "Правого сектора"

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по позициям националистов из организации "Правый сектор"* на мариупольском направлении. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики. По данным командования ДНР, стрельба велась из реактивных систем залпового огня "Град".
— В 13:00 с позиций ВСУ в районе населённого пункта Заможнее осуществлён обстрел из РСЗО "Град" по позициям террористического бандформирования "Правый сектор" в районе населённого пункта Пищевик, — пояснил представитель оперативного командования армии ДНР.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.
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