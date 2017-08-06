ДНР: Украинские военные обстреляли из "градов" позиции "Правого сектора"

О потерях и пострадавших со стороны украинских националистов на данный момент нет никакой информации.

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по позициям националистов из организации "Правый сектор"* на мариупольском направлении. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики. По данным командования ДНР, стрельба велась из реактивных систем залпового огня "Град".

— В 13:00 с позиций ВСУ в районе населённого пункта Заможнее осуществлён обстрел из РСЗО "Град" по позициям террористического бандформирования "Правый сектор" в районе населённого пункта Пищевик, — пояснил представитель оперативного командования армии ДНР.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.