"Жирная и неухоженная". Поклонники раскритиковали Кристину Агилеру

36-летняя Кристина Агилера толстеет. Недавно певицу застукали папарацци во время её похода с семьёй в развлекательный центр в Лос-Анджелесе. Как только фото попали в Сеть, поклонники принялись обсуждать её изменившуюся фигуру и небрежный вид.

Агилера на фото предстала с небрежно зачёсанными назад волосами и в повседневной одежде, которая лишь подчеркнула лишние килограммы звезды. По мнению поклонников, всего пару месяцев назад Кристина выглядела более стройной и опрятной.

Вес Агилеры меняется время от времени — началось всё с 2010 года, когда она переживала тяжёлый развод с Джорданом Брэтманом. Последние семь лет Агилера состоит в гражданском браке с Мэттью Ратлером. У пары есть трёхлетняя дочь Саммер. От брака с Брэтманом певица также воспитывает девятилетнего сына Макса.