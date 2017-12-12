"Жирная и неухоженная". Поклонники раскритиковали Кристину Агилеру

МР

"Жирная и неухоженная". Поклонники раскритиковали Кристину Агилеру

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

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36-летняя Кристина Агилера толстеет. Недавно певицу застукали папарацци во время её похода с семьёй в развлекательный центр в Лос-Анджелесе. Как только фото попали в Сеть, поклонники принялись обсуждать её изменившуюся фигуру и небрежный вид.

<p>Фото: © flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/sxyaya/8682888429/" target="_blank">YayA Lee </a>© <a href="http://www.justjared.com/photo-gallery/3999794/christina-aguilera-santa-the-grove-01/" target="_blank">justjared.com</a></p>

Агилера на фото предстала с небрежно зачёсанными назад волосами и в повседневной одежде, которая лишь подчеркнула лишние килограммы звезды. По мнению поклонников, всего пару месяцев назад Кристина выглядела более стройной и опрятной.

Вес Агилеры меняется время от времени — началось всё с 2010 года, когда она переживала тяжёлый развод с Джорданом Брэтманом. Последние семь лет Агилера состоит в гражданском браке с Мэттью Ратлером. У пары есть трёхлетняя дочь Саммер. От брака с Брэтманом певица также воспитывает девятилетнего сына Макса.

Автор:
МР
Маргарита Румянцева
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