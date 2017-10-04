Фанат Мадонны спустя 7 лет получил компенсацию в $455 тысяч за грубость полиции

По словам адвоката поклонника, он "доволен результатом судебного процесса и ощущает себя реабилитированным".

Поклоннику американской поп-певицы Мадонны выплатят компенсацию в размере 455 тысяч долларов за то, что полиция грубо обращалась с ним во время задержания.

Такое решение 3 октября вынес Верховный суд Манхэттена, тем самым удовлетворив жалобу 66-летнего Роберта Линхарта. По словам его адвоката, Линхарт "доволен результатом судебного процесса и ощущает себя реабилитированным".

Осенью 2010 года Линхарт пикетировал около дома Мадонны в Нью-Йорке с просьбой о встрече с певицей. На баннерах, которые он установил, было написано "Вселенная свела нас вместе" и "Мадонна, встреться со мной". В результате Мадонна была вынуждена вызвать стражей порядка.

По словам Линхарта, полицейские надели на него наручники и избили по дороге в участок. В течение семи лет он предпринял несколько попыток взыскать с представителей правопорядка компенсацию, но не добивался успеха.

Теперь же Линхарт заявил, что больше не будет докучать Мадонне и даже переедет в Грецию. Полученными деньгами он расплатится с адвокатами, а также отдаст долги родственникам и погасит ипотечный кредит. На оставшиеся средства Линхарт планирует приобрести внедорожник.