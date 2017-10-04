Кейт Уинслет воссоединится с Джеймсом Кэмероном на съёмках второго "Аватара"

Пока лишь известно, что оскаровская лауреатка 2009 года сыграет в сиквеле нового персонажа по имени Ронал.

Голливудская актриса Кейт Уинслет снова поработает с режиссёром, который принёс ей мировую известность благодаря роли Розы в трагедии "Титаник". Актриса присоединилась к касту продолжения фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар". Об этом сообщает издание Empire.

Как сообщает издание, персонажа Уинслет будут звать Ронал, однако пока не известно, представителем какой расы будет новая героиня.

— На протяжении 20 лет с момента выхода "Титаника", который является одним из самых успешных фильмов в моей карьере, мы искали что-то, где снова сможем поработать вместе с Кейт. Я не могу дождаться, когда она сможет привести к жизни такого персонажа, как Ронал, — рассказал Кэмерон.

Напомним, в сентябре появилась информация, что режиссёр приступил к долгожданным съёмкам сиквела "Аватара". Кэмерон намерен снять вторую, третью, четвёртую и пятую части франшизы. Бюджет всех фильмов оценивается в сумму более миллиарда долларов, что делает проект самым дорогостоящим в истории мирового кинематографа. Выход второй части запланировали на 18 декабря 2020 года.