Кейт Уинслет воссоединится с Джеймсом Кэмероном на съёмках второго "Аватара"

Голливудская актриса Кейт Уинслет снова поработает с режиссёром, который принёс ей мировую известность благодаря роли Розы в трагедии "Титаник". Актриса присоединилась к касту продолжения фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар". Об этом сообщает издание Empire.
Kate Winslet is reuniting with James Cameron for the #Avatar sequels: https://t.co/GIbytCO6m7 pic.twitter.com/HLXJl8ejcs— Empire Magazine (@empiremagazine) 4 октября 2017 г.
Как сообщает издание, персонажа Уинслет будут звать Ронал, однако пока не известно, представителем какой расы будет новая героиня.
— На протяжении 20 лет с момента выхода "Титаника", который является одним из самых успешных фильмов в моей карьере, мы искали что-то, где снова сможем поработать вместе с Кейт. Я не могу дождаться, когда она сможет привести к жизни такого персонажа, как Ронал, — рассказал Кэмерон.
Напомним, в сентябре появилась информация, что режиссёр приступил к долгожданным съёмкам сиквела "Аватара". Кэмерон намерен снять вторую, третью, четвёртую и пятую части франшизы. Бюджет всех фильмов оценивается в сумму более миллиарда долларов, что делает проект самым дорогостоящим в истории мирового кинематографа. Выход второй части запланировали на 18 декабря 2020 года.
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